Eπιπολαιότητα που διορθώνεται με συγκέντρωση

Τα πέντε γκολ παθητικό είναι ένας αριθμός που προκαλεί μία μικρή ανησυχία στον Απόλλωνα. Κοιτάζοντας όμως κάποιος πιο... σχολαστικά το στατιστικό αυτό, θα αντιληφθεί πως το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο μιας και τα τρία από τα πέντε προήλθαν από την άσπρη βούλα. Ο Κουν σε αυτές τις τέσσερις στροφές του πρωταθλήματος κλήθηκε να αποκρούσει τις εκτελέσεις των Εφαγκέ (Άρης), Κίκο (Ανόρθωση) και Πεδρόσο (ΑΠΟΕΛ). Δεν τα κατάφερε και στα δύο από αυτά τα παιχνίδια δεν ήλθε η νίκη.

Κάποιες στιγμές λοιπόν επιπολαιότητας έχουν στοιχίσει, με τον Ερνάν Λοσάδα να περιμένει με την επανέναρξη από τους παίκτες του καλύτερες αντιδράσεις μέσα στην περιοχή. Αυτό διορθώνεται με περισσότερη συγκέντρωση, ώστε να μην γκρεμίζεται ό,τι χτίζεται στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Στο μεταξύ, ανεβάζουν ρυθμούς στις προπονήσεις οι Γκασπάρ, Λιούμπιτς και Μπράουν και εκτιμάται πως με την επανέναρξη και τον αγώνα κόντρα στην Krasava Ε.Ν.Υ. θα είναι ετοιμοπόλεμοι. Όπως και ο Όζμπολτ, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από στομαχικές διαταραχές. Αντίθετα, θέλουν ακόμη τον χρόνο τους οι Ευάγγελος Ανδρέου και Ντανίλο Σπόλιαριτς.