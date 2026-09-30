Σεβίλλη: Ανέθεσε στην Goldman Sachs την πώληση του συλλόγου

Οι κύριοι μέτοχοι της Σεβίλλης ανέθεσαν επίσημα στη Goldman Sachs, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς τραπεζικούς οργανισμούς παγκοσμίως (έτος ίδρυσης 1869) με έδρα τη Νέα Υόρκη, τη διερεύνηση «στρατηγικών εναλλακτικών», ανοίγοντας και τυπικά τον δρόμο για την πώληση του ισπανικού συλλόγου.

Μία εξέλιξη που έρχεται μετά την οριστική κατάρρευση των πολύμηνων διαπραγματεύσεων με το επενδυτικό γκρουπ του Ισπανού πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Σέρχιο Ράμος.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η Goldman Sachs δεν λειτουργεί απλώς ως σύμβουλος πώλησης, αλλά είναι και ο κύριος πιστωτής της Σεβίλλης, έχοντας χορηγήσει στο παρελθόν δάνεια ύψους 178-180 εκατομμυρίων ευρώ που κράτησαν τον σύλλογο οικονομικά όρθιο.

Στόχος των μετόχων είναι μια αποτίμηση κοντά στα 3.500 ευρώ ανά μετοχή, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους κυρίως προς την αμερικανική αγορά.

Εκπρόσωποι της τράπεζας έχουν ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις στη Σεβίλλη με σκοπό να διαμορφώσουν μια μικρή λίστα με υποψήφιους αγοραστές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής, προτάσεις όπως αυτή της Mondo Sport Capital έχουν απορριφθεί.

Παράλληλα με τη διαδικασία πώλησης, η Goldman Sachs έχει καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την επιτάχυνση της κατασκευής του νέου σταδίου Ramón Sánchez-Pizjuán με ορίζοντα το 2027,