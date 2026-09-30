Χάποελ Μπερ Σεβά: Απαγόρευση στην παρουσία οπαδών της στον αγώνα με την Άλκμααρ
ΓΗΠΕΔΟ
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Δήμος, αστυνομία και εισαγγελία στην Ολλανδία απαγόρευσε την παρουσία Ισραηλινών φιλάθλων στον αγώνα με την Άλκμααρ.
Οι φίλαθλοι της Χάποελ Μπερ Σεβά δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Άλκμααρ στη 2η αγωνιστική της League phase του Europa League .
Η «τριμερής» αρχή - δήμος, αστυνομία και εισαγγελία - έλαβε αυτή την απόφαση με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Άλκμααρ στην ιστοσελίδα του.
Η AZ σέβεται την απόφαση των τοπικών αρχών, δήλωσε ο σύλλογος, επικαλούμενος ως λόγο την «ασφάλεια των φιλάθλων, του προσωπικού, των παικτών και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών».
«Η AZ κατανοεί ότι ο συγκεκριμένος αγώνας προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και απόψεις στην κοινωνία και σέβεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα», αναγνώρισε ο σύλλογος.
«Ωστόσο, η ευθύνη μας έγκειται στη διοργάνωση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου αγώνα, εντός των πλαισίων που έχουν θεσπιστεί από την UEFA και τις αρμόδιες αρχές».
Ο αγώνας στην Ολλανδία ξεκινά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 19:45 (ώρα Ελλάδας), αλλά η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο στάδιο AFAS θα παραμείνει άδεια.
Στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν, η Άλκμααρ ηττήθηκε με 1-0 από τη Σάντερλαντ στο «Stadium of Light».
sdna.gr