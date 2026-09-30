ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάποελ Μπερ Σεβά: Απαγόρευση στην παρουσία οπαδών της στον αγώνα με την Άλκμααρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δήμος, αστυνομία και εισαγγελία στην Ολλανδία απαγόρευσε την παρουσία Ισραηλινών φιλάθλων στον αγώνα με την Άλκμααρ.

Οι φίλαθλοι της Χάποελ Μπερ Σεβά δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Άλκμααρ στη 2η αγωνιστική της League phase του Europa League . 

Η «τριμερής» αρχή - δήμος, αστυνομία και εισαγγελία - έλαβε αυτή την απόφαση με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Άλκμααρ στην ιστοσελίδα του.

Η AZ σέβεται την απόφαση των τοπικών αρχών, δήλωσε ο σύλλογος, επικαλούμενος ως λόγο την «ασφάλεια των φιλάθλων, του προσωπικού, των παικτών και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών».

«Η AZ κατανοεί ότι ο συγκεκριμένος αγώνας προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και απόψεις στην κοινωνία και σέβεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα», αναγνώρισε ο σύλλογος.

«Ωστόσο, η ευθύνη μας έγκειται στη διοργάνωση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου αγώνα, εντός των πλαισίων που έχουν θεσπιστεί από την UEFA και τις αρμόδιες αρχές».

Ο αγώνας στην Ολλανδία ξεκινά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 19:45 (ώρα Ελλάδας), αλλά η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο στάδιο AFAS θα παραμείνει άδεια.

Στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν, η Άλκμααρ ηττήθηκε με 1-0 από τη Σάντερλαντ στο «Stadium of Light».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με κεκτημένη ταχύτητα στην Μπολόνια για την 3η σερί νίκη ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

H Γιουβέντους «απειλεί» τους Ομονοιάτες με ακύρωση εισιτηρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είναι δύσκολο να προβλέψεις...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στοχευμένη προετοιμασία από τον Σα Πίντο για την… ανηφόρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φορτσάτη για να τριτώσει το... καλό η Ελλάδα σε ντέρμπι κορυφής με την Ολλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Για το 8ο η ΑΕΚ, για το 9ο η ΑΕΛ, σε αμφίρροπη μάχη με φόντο ένα τρόπαιο

Κύπρος

|

Category image

Έκανε ανατροπή και στους «16» του Τόκιο ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Μετά την παρέλαση, μπόλικη δράση σε πολλά μέτωπα - Το τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (01/10)

TV

|

Category image

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος στο Φούτσαλ με... συναπάντημα μετά από έντεκα χρόνια

Φούτσαλ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Λαμπρή εκδήλωση από τον Κεραυνό για τα 100χρονα και εγκωμιαστικά λόγια από τον Προέδρο Χριστοδουλίδη

Κύπρος

|

Category image

«Πάρτι» Παναθηναϊκού με «κατοστάρα» επί της Βιλερμπάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ενίσχυση στο… παρά κάτι για Νέα Σαλαμίνα με Χρύση Ευαγγέλου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Προσθέτει εμπειρία με Σμόλινγκ η Πόρτο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να... κληρονομήσουν τα τρόπαια της Μάντσεστερ Σίτι;

Premier League

|

Category image

Χάποελ Μπερ Σεβά: Απαγόρευση στην παρουσία οπαδών της στον αγώνα με την Άλκμααρ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη