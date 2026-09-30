Η Μπορντό πωλήθηκε επίσημα για 1 ευρώ!

Η Μπορντό αλλάζει ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ICI Gironde -οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από τον σύλλογο- υπεγράφη συμφωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης από τον Ζεράρ Λόπεθ και το αγγλικό επενδυτικό ταμείο Park Bench.

Ο γαλλικός σύλλογος πωλήθηκε έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι νέοι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν επίσης να εισφέρουν σχεδόν 18 εκατομμύρια ευρώ για τη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου.

Πάνω απ' όλα, αυτή η πώληση σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του Ζεράρ Λόπεθ στην Μπορντό. Ο επιχειρηματίας δεν θα συνδέεται πλέον με τους Γιρονδίνους, ενώ η Park Bench θα μπορέσει να ξεκινήσει το σχέδιο ανασυγκρότησής τους.

Πλέον, δεν απομένουν παρά ορισμένα διοικητικά βήματα -κυρίως σε ό,τι αφορά το εμπορικό δικαστήριο και τις περιφερειακές αρχές- προτού οριστικοποιηθεί η αλλαγή ιδιοκτησίας.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Μπορντό θα αγωνιστεί στη Régional 1 (την έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου) τη φετινή σεζόν, με στόχο την ταχεία άνοδο στις κατηγορίες του γαλλικού ποδοσφαίρου.