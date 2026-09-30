ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπορντό πωλήθηκε επίσημα για 1 ευρώ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Είναι επίσημο

Η Μπορντό αλλάζει ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ICI Gironde -οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από τον σύλλογο- υπεγράφη συμφωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης από τον Ζεράρ Λόπεθ και το αγγλικό επενδυτικό ταμείο Park Bench. 

Ο γαλλικός σύλλογος πωλήθηκε έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι νέοι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν επίσης να εισφέρουν σχεδόν 18 εκατομμύρια ευρώ για τη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου.

Πάνω απ' όλα, αυτή η πώληση σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του Ζεράρ Λόπεθ στην Μπορντό. Ο επιχειρηματίας δεν θα συνδέεται πλέον με τους Γιρονδίνους, ενώ η Park Bench θα μπορέσει να ξεκινήσει το σχέδιο ανασυγκρότησής τους. 

Πλέον, δεν απομένουν παρά ορισμένα διοικητικά βήματα -κυρίως σε ό,τι αφορά το εμπορικό δικαστήριο και τις περιφερειακές αρχές- προτού οριστικοποιηθεί η αλλαγή ιδιοκτησίας. 

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Μπορντό θα αγωνιστεί στη Régional 1 (την έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου) τη φετινή σεζόν, με στόχο την ταχεία άνοδο στις κατηγορίες του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με κεκτημένη ταχύτητα στην Μπολόνια για την 3η σερί νίκη ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

H Γιουβέντους «απειλεί» τους Ομονοιάτες με ακύρωση εισιτηρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είναι δύσκολο να προβλέψεις...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στοχευμένη προετοιμασία από τον Σα Πίντο για την… ανηφόρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φορτσάτη για να τριτώσει το... καλό η Ελλάδα σε ντέρμπι κορυφής με την Ολλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Για το 8ο η ΑΕΚ, για το 9ο η ΑΕΛ, σε αμφίρροπη μάχη με φόντο ένα τρόπαιο

Κύπρος

|

Category image

Έκανε ανατροπή και στους «16» του Τόκιο ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Μετά την παρέλαση, μπόλικη δράση σε πολλά μέτωπα - Το τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (01/10)

TV

|

Category image

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος στο Φούτσαλ με... συναπάντημα μετά από έντεκα χρόνια

Φούτσαλ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Λαμπρή εκδήλωση από τον Κεραυνό για τα 100χρονα και εγκωμιαστικά λόγια από τον Προέδρο Χριστοδουλίδη

Κύπρος

|

Category image

«Πάρτι» Παναθηναϊκού με «κατοστάρα» επί της Βιλερμπάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ενίσχυση στο… παρά κάτι για Νέα Σαλαμίνα με Χρύση Ευαγγέλου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Προσθέτει εμπειρία με Σμόλινγκ η Πόρτο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να... κληρονομήσουν τα τρόπαια της Μάντσεστερ Σίτι;

Premier League

|

Category image

Χάποελ Μπερ Σεβά: Απαγόρευση στην παρουσία οπαδών της στον αγώνα με την Άλκμααρ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη