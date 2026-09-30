«Κοντά σε συμφωνία με γίγαντες του ποδοσφαίρου το ΝΒΑ»

Το ΝΒΑ θέλει να επεκταθεί στην Ευρώπη και έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Euroleague για την εξαγορά της. Την ίδια ώρα, συνεχίζει τις κινήσεις για τη νέα λίγκα.

Όπως αναφέρει το «Athletic», το ΝΒΑ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με γίγαντες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν σημαντικούς «πυλώνες» του νέου πρότζεκτ.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως ο Μαρκ Τέιτουμ και ο Γιώργος Αϊβάζογλου συναντήθηκαν την Τρίτη στην Κοπεγχάγη με υπεύθυνους των Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα και Μίλαν.

Μάλιστα ένας υπεύθυνος από μία από αυτές τις ομάδες είπε στο «Athletic»: «Είναι προφανές ότι ο Τέιτουμ δεν θα είχε προσκληθεί εδώ, αν τα πράγματα με τις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση».

sdna.gr