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Οι τρεις πρώτοι με τέσσερα, δεν είναι αυτοί που νομίζεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Το παράδοξο με τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος

Οκ, είμαστε αρκετά νωρίς, αλλά αν μη τι άλλο μία κατάταση έχει διαμορφωθεί. 

Έχουν παιχτεί 4 αγωνιστές και ήδη έχουμε τρεις παίκτες που έχουν σκοράρει ισάριθμα γκολ φιγουράροντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. 

Το... παράδοξο ωστόσο είναι πως πρόκειται για τρεις ποδοσφαιριστές από ομάδες που αναμένεται πως έχουν ως πρώτο τουλάχιστον στόχο, την παραμονή στην κατηγορία. 

Ποιοι είναι αυτοί; 

Ο λόγος για τον Άμπρι της Ομόνοιας 29Μ, τον Γκράντσιρ της Νέας Σαλαμίνας και τον Κυνηγόπουλο του Ολυμπιακού. 

Τα λεγόμενα βαριά... κανόνια τα συναντάμε πιο κάτω στην λίστα των κορυφαίων έως τώρα σκόρερ του πρωταθλήματος. 

Δείτε αναλυτικά πατώντας ΕΔΩ

ψαλ

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