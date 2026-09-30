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«Εν ευθέτω χρόνω, θα πω την αλήθεια...» - Αινιγματική ανάρτηση από τον Ρονάλντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε κρίση η Εθνικής Πορτογαλίας.

Λίγη ώρα μετά την αποχώρησή του από την προπόνηση της Εθνικής Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Εν ευθέτω χρόνω, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια σχετικά με τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία έχω πάντα αφοσιωθεί. Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου».

Τι ενημέρωσε η Ομοσπονδία 

Το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτηματικά για το μέλλον του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επί των ημερών του Ζόρζε Ζεζούς στον πάγκο.

Ο αρχηγός της Εθνικής βρέθηκε στο «Parkenstadion», όμως αποχώρησε από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης, επιβιβαζόμενος σε βαν της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FPF).

Την ίδια ώρα, οι συμπαίκτες του προπονούνταν κανονικά υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού τεχνικού. Λίγες ώρες αργότερα, η FPF επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην προπόνηση, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποια εξήγηση για την απουσία του.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μετά την προπόνηση στο «Parkenstadion»: «Ο Ζοάο Φέλιξ επέστρεψε στην ομάδα. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (δεν είναι διαθέσιμος για αύριο) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προπονήθηκαν. Ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύντομη ανακοίνωση της πορτογαλικής ομοσπονδίας.

Ο Ρονάλντο είχε απουσιάσει και από την προπόνηση της Τρίτης στο Μάλμε της Σουηδίας. Τότε, ωστόσο, η FPF είχε δώσει εξήγηση, αναφέροντας ότι στο γυμναστήριο του σταδίου δεν υπήρχε συγκεκριμένος εξοπλισμός που ήταν απαραίτητος για το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης που είχε προγραμματιστεί. Αυτή τη φορά, πάντως, δεν υπήρξε αντίστοιχη διευκρίνιση.

Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν από την αιφνίδια αποχώρηση του Ρονάλντο από το «Parken», ο Ζόρζε Ζεζούς είχε προαναγγείλει στη συνέντευξη Τύπου την επιστροφή του αρχηγού στις προπονήσεις.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45) τη Δανία, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του Nations League.

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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