Παραμένει αήττητος στο Πεκίνο ο Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος σούπερ σταρ (Νο.11) επικράτησε του 29χρονου Πορτογάλου (Νο.49) με 6-3, 7-6(2) σε 1 ώρα και 50 λεπτά και έχει πλέον 30 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο China Open!

Αντιμετωπίζοντας και πάλι κάποια σωματικά προβλήματα, ο 39χρονος τενίστας δεν είχε εύκολο έργο, όμως βρήκε τον δρόμο προς την πρόκριση και αποθεώθηκε από τον κόσμο, που έχει την ευκαιρία να τον δει στο Πεκίνο για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια!

Ο έξι φορές νικητής της διοργάνωσης θα παίξει στη συνέχεια με τον «γηπεδούχο» Γιουντσαοκέτε Μπου, διεκδικώντας μια θέση στα προημιτελικά.

Στο μεταξύ, εκτός φάσης «16» έμεινε ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο.2 του ταμπλό, αφού ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από τον Καρέν Χατσάνοφ. Ο Ρώσος περιμένει στον δεύτερο γύρο τον νικητή του ματς Μόλτσαν-Ριντερκνές.

sdna.gr