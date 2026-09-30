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Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να... κληρονομήσουν τα τρόπαια της Μάντσεστερ Σίτι;

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει 26 τρόπαια μεταξύ 2011 και 2026

 Η Premier League επιβεβαίωσε χθες (29/9) ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν.

 Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει 26 τρόπαια μεταξύ 2011 και 2026, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν θα της αφαιρεθούν οι τίτλοι και αν αυτοί θα απονεμηθούν σε άλλες ομάδες.

 Αυτές είναι οι ομάδες που θα μπορούσαν να λάβουν τα τρόπαια, εάν αυτά αφαιρούνταν από τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως τις παροσιάζει το «The Athletic»:

Σεζόν    Διοργάνωση                  Ομάδα

2010-11    Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup)    Στόουκ

2011-12    Premier League              Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2012-13    Community Shield            Τσέλσι

2013-14    League Cup                  Σάντερλαντ  

2013-14    Premier League              Λίβερπουλ

2015-16    League Cup                  Λίβερπουλ

2017-18    League Cup                  Άρσεναλ

2017-18    Premier League              Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2018-19    Community Shield            Τσέλσι

2018-19    League Cup                  Τσέλσι 

2018-19    Premier League              Λίβερπουλ

2018-19    Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup)    Γουότφορντ

2019-20    Community Shield            Λίβερπουλ 

2019-20    League Cup                  Άστον Βίλα

2020-21    League Cup                  Τότεναμ

2020-21    Premier League              Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2021-22    Premier League              Λίβερπουλ

2022-23    Premier League              Άρσεναλ

2022-23    Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup)    Μάντσεστερ Γιουνάιτεν

2022-23    Champions League            Ίντερ 

2023-24    UEFA Super Cup              Σεβίλη

2023-24    Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων  Φλουμινένσε

2023-24    Premier League              Άρσεναλ 

2024-25    Community Shield            Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2025-26    League Cup                  Άρσεναλ

2025-26    Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup)    Τσέλσι

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