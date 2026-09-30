Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να... κληρονομήσουν τα τρόπαια της Μάντσεστερ Σίτι;

Η Premier League επιβεβαίωσε χθες (29/9) ότι ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει 26 τρόπαια μεταξύ 2011 και 2026, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές αν θα της αφαιρεθούν οι τίτλοι και αν αυτοί θα απονεμηθούν σε άλλες ομάδες.

Αυτές είναι οι ομάδες που θα μπορούσαν να λάβουν τα τρόπαια, εάν αυτά αφαιρούνταν από τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως τις παροσιάζει το «The Athletic»:

Σεζόν Διοργάνωση Ομάδα 2010-11 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Στόουκ 2011-12 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2012-13 Community Shield Τσέλσι 2013-14 League Cup Σάντερλαντ 2013-14 Premier League Λίβερπουλ 2015-16 League Cup Λίβερπουλ 2017-18 League Cup Άρσεναλ 2017-18 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2018-19 Community Shield Τσέλσι 2018-19 League Cup Τσέλσι 2018-19 Premier League Λίβερπουλ 2018-19 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Γουότφορντ 2019-20 Community Shield Λίβερπουλ 2019-20 League Cup Άστον Βίλα 2020-21 League Cup Τότεναμ 2020-21 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2021-22 Premier League Λίβερπουλ 2022-23 Premier League Άρσεναλ 2022-23 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Μάντσεστερ Γιουνάιτεν 2022-23 Champions League Ίντερ 2023-24 UEFA Super Cup Σεβίλη 2023-24 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Φλουμινένσε 2023-24 Premier League Άρσεναλ 2024-25 Community Shield Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2025-26 League Cup Άρσεναλ 2025-26 Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) Τσέλσι