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Λίβερπουλ: Κανένα θέμα επιστροφής του Άρνολντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι «Ρεντς» δεν εξετάζουν μια τέτοια κίνηση ούτε τώρα ούτε στο άμεσο μέλλον,

Παρά τα τελευταία δημοσιεύματα που συνδέουν τον δεξιό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, με τη Λίβερπουλ, δεν φαίνεται πως υπάρχει σενάριο επιστροφής του Άγγλου στο «Άνφιλντ»

Η Λίβερπουλ δεν ενδιαφέρεται καθόλου να φέρει πίσω στο «Άνφιλντ» τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, παρά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή επιστροφή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «Ρεντς» δεν εξετάζουν μια τέτοια κίνηση ούτε τώρα ούτε στο άμεσο μέλλον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύλλογος εκτιμά ότι μια επιστροφή του παίκτη δεν θα γινόταν αποδεκτή από τους φιλάθλους.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος προέρχεται από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ και ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2016. Εκεί αγωνίστηκε έως το καλοκαίρι του 2025, μετρώντας 354 συμμετοχές με τους «ρεντς», έχοντας 23 τέρματα και 92 ασίστ.

Παράλληλα, με τον αγγλικό σύλλογο κατέκτησε ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, δύο Premier League και ένα FA Cup.

sdna.gr 

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