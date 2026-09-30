«Πάρτι» Παναθηναϊκού με «κατοστάρα» επί της Βιλερμπάν

Με απόλυτη κυριαρχία απ’ την πρώτη περίοδο και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τη Βιλερμπάν να πάρει... ανάσα κι έφτασε σε μία άνετη νίκη στο T-Center με το εμφατικό 102-79 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, ξεκινώντας με 2Χ2 στην εφετινή διοργάνωση.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας έκλεψε την... παράσταση απ’ την πλευρά των «πράσινων» με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ τον ακολούθησαν οι εξαιρετικοί Σιλβέιν Φρανσίσκο (19π., 3/5τρίπ.) και Τζέριαν Γκραντ (13 π.), σ’ ένα παιχνίδι όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς -δεδομένων των απουσιών των Ναν, Σλούκα, Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Φαλ- είχε την ευκαιρία να κάνει ένα διευρυμένο ροτέισον και οικονομία δυνάμεων, ενόψει του επόμενου εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής (2/10, 21:15) με τη Μακάμπι.

Οι πράσινοι δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά για να επιβάλλουν πλήρως το ρυθμό τους απέναντι σε μία Βιλερμπάν, η οποία απλώς... παρακολουθούσε. Οι Τζέριαν Γκραντ και Σιλβέιν Φρανσίσκο ανέλαβαν... δράση στην πρώτη περίοδο κι «έχτισαν» γρήγορα μία διψήφια διαφορά πόντων για τον Παναθηναϊκό ο οποίος έκλεισε το δεκάλεπτο με 25-13.

Στη δεύτερη περίοδο πήρε την... σκυτάλη ο Μαντζούκας, ο οποίος άρχισε να «πυροβολεί» από παντού έξω από τα 6,.75μ. (11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο), ανεβάζοντας τη διαφορά σε πολύ μεγάλα επίπεδα και μη αναστρέψιμα από πολύ νωρίς.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, συντηρώντας μία σταθερή διαφορά άνω των 20 πόντων, με τους Ρογκαβόπουλο, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου να μπαίνουν στην «εξίσωση» της επίθεσης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν πλήρως το τέμπο του αγώνα, έχοντας εξαιρετική εικόνα σε άμυνα κι επίθεση και με τον Φρανσίσκο να παραμένει σε υψηλές... πτήσεις, έφτασαν στην πρώτη «κατοστάρα» της σεζόν χάρις σε ένα τρίποντο του Καλαϊτζάκη στο φινάλε, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από το κοινό τους...

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3), Κράουντερ 4.

ΑΠΕ - ΜΠΕ