Προσθέτει εμπειρία με Σμόλινγκ η Πόρτο

Μια σημαντική προσθήκη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Πόρτο, καθώς ο Κρις Σμόλινγκ βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «δράκους».

Ο 36χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα ως ελεύθερος, με τις τελευταίες τυπικές διαδικασίες να απομένουν προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Σμόλινγκ έχει πραγματοποιήσει μια πλούσια καριέρα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Φούλαμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρόμα. Με τη Γιουνάιτεντ κατέγραψε περισσότερες από 300 συμμετοχές και πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο, ένα League Cup και ένα Europa League, ενώ στη Ρόμα κατέκτησε το Conference League το 2022.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ-Φάιχα, με την οποία μέτρησε 64 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο έμπειρος στόπερ έχει φορέσει 31 φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, έχοντας συμμετοχές σε Παγκόσμιο Κύπελλο και Euro.

sport-fm.gr