H «εκμετάλλευση» του ΓΣΠ

Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος ο ΑΠΟΕΛ έδωσε τρία εκτός έδρας παιχνίδια. Κατά σύμπτωση (αν είναι αδυναμία θα φανεί στη συνέχεια) στα τρία αυτά ματς είχε απώλειες, χάνοντας στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ (3-1) στην ΑΕΚ Αρένα και στην 3η αγωνιστική από την Ανόρθωση (2-1) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», ενώ έφερε ισοπαλία στον πιο πρόσφατο αγώνα με τον Απόλλωνα (2-2) στο στάδιο «Αλφαμέγα». Μετά την επανέναρξη της σεζόν, οι γαλαζοκίτρινοι, μέχρι το τέλος του α' γύρου, θα δώσουν έξι παιχνίδια στο ΓΣΠ, συμπεριλαμβανομένου και του ματς με την Ομόνοια η οποία θα είναι γηπεδούχος. Τα άλλα τρία παιχνίδια θα είναι εκτός έδρας.

Επιστρέφοντας, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, στο πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ ξεπροβάλλει το δεύτερο εντός έδρας ματς της χρονιάς, καθώς θα υποδεχθεί στο ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα στις 10 Οκτωβρίου. Έπειτα, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου θα έχει άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, αυτή τη φορά στο «Στέλιος Κυριακίδης», απέναντι στην Πάφο. Μετά την πιο μακρινή έξοδο του πρωταθλήματος, η ομάδα της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει την Ομόνοια 29ης Μαΐου, στο τελευταίο παιχνίδι εντός Οκτωβρίου, και έπειτα θα πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου την 1η Νοεμβρίου.

Ακολούθως θα δώσει τρία παιχνίδια στο ΓΣΠ, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Άρη, που θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα καθώς θα γίνει ανήμερα (08/11) των γενεθλίων του ΑΠΟΕΛ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής. Μετά το παιχνίδι αυτό θα αντιμετωπίσει στο στάδιο της πρωτεύουσας τη συμπολίτισσα Ομόνοια που θα είναι η γηπεδούχος της αναμέτρησης, ενώ θα ακολουθήσει το παιχνίδι με την Krasava E.N.Y. Στην προτελευταία αγωνιστική του α' γύρου ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει εκτός έδρας με την Καρμιώτισσα και θα ολοκληρώσει το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου απέναντι στον συμπολίτη Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε ότι, προκειμένου να κρατηθούν σε εγρήγορση, οι γαλαζοκίτρινοι το ερχόμενο Σάββατο (17:00) θα δώσουν φιλικό απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ., κεκλεισμένων των θυρών, στον Αρχάγγελο.