(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Οι Εθνικές προσδοκίες και η σούμα στο... φινάλε

Η ατελείωτη διακοπή του πρωταθλήματος.

Είναι ικανοποιητικός ο ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια για την Κύπρο;

Ο... τελικός με Λετονία.

Η πρώτη γνωριμία των Έντουαρντς και Τσαρούλλα.

Τι έκανε η Εθνική Ελλάδος στον Κλοπ!

Αυτά και άλλα πολλά στο νέο επεισόδιο του After Derby στο ΓΗΠΕΔΟ του ΠΟΛΙΤΗ.