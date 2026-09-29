(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Οι Εθνικές προσδοκίες και η σούμα στο... φινάλε
ΓΗΠΕΔΟ
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Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης σχολιάζουν την εικόνα της Εθνικής μας ομάδας μετά τα δύο παιχνίδια με Μαυροβούνιο και Λετονία
Η ατελείωτη διακοπή του πρωταθλήματος.
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Ο... τελικός με Λετονία.
Η πρώτη γνωριμία των Έντουαρντς και Τσαρούλλα.
Τι έκανε η Εθνική Ελλάδος στον Κλοπ!
Αυτά και άλλα πολλά στο νέο επεισόδιο του After Derby στο ΓΗΠΕΔΟ του ΠΟΛΙΤΗ.