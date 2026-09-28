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Το σκεπτικό στη Νέα Σαλαμίνα για την παραχώρηση Βίκτωρος στην Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι αναφέρεται από πλευράς των ερυθρολεύκων για την παραχώρηση του παίκτη στους πράσινους

Σχόλιο για τη μεταγραφή του Γιώργου Βίκτωρος στην Ομόνοια έκανε λόγο, μιλώντας στον Super Sport FM, o εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωϋσέως.

Θυμίζουμε ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι δανεικός στους πράσινους, που έχουν την επιλογή για να τον αγοράσουν το καλοκαίρι του 2027.

Για τη μεταγραφή του Γιώργου Βίκτωρος στην Ομόνοια: «Το σκεπτικό είναι απλό. Υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στη Νέα Σαλαμίνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες προοπτικές, το έχει αποδείξει. Η κλήση του στην Εθνική Ελπίδων είναι ενδεικτικό της προοπτικής του».

Για το αν θα γίνει νέα κίνηση μετά την αποχώρηση του Βίκτωρος: «Η ομάδα έχει την ποιότητα να καλύψει το κενό του Βίκτωρος, απομένουν δυο μέρες για ανέργους ή δανεικούς. Δεν αναμένεται να γίνει κίνηση, αλλά μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε».

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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