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Αναστασίου: «Ολλανδοί ετοιμαστείτε, η Ελλάδα θα κερδίσει 1-0 ή 2-1»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ετοιμαστείτε». Είναι η προειδοποίηση που έκανε στους Ολλανδούς, μέσω συνέντευξης στην ολλανδική ιστοσελίδα sportnieuws.nl, ο Γιάννης Αναστασίου.

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, πρώην παίκτης του Άγιαξ και της Σπάρτα Ρότερνταμ - μεταξύ άλλων - αλλά και πρώην προπονητής -επίσης μεταξύ άλλων της Ρόντα-, εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος ότι αυτή η «χρυσή γενιά» της Ελλάδας  θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει την έκπληξη. 

 

 «Για μένα, αυτή μοιάζει με την πιο ολοκληρωμένη ομάδα των τελευταίων 30 με 35 ετών», δήλωσε ο  Γιάννης Αναστασίου, σημειώνοντας ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδας απολαμβάνει τεράστια δημοτικότητα μετά τις νίκες επί της Σερβίας (1-2) και της Γερμανίας (0-1). 

 

 «Είναι τρελό. Έχω λάβει ήδη διακόσια μηνύματα με αιτήματα για εισιτήρια», είπε γελώντας στο Sportnieuws.nl. «Μπορείς να νιώσεις την ευφορία και τον ενθουσιασμό παντού μετά από εκείνο το ιστορικό αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Αλλά αυτό είναι και κάτι υπέροχο», πρόσθεσε.

 

 Κατανοεί απόλυτα το κλίμα αισιοδοξίας που περιβάλλει την εθνική ομάδα: 

 

 «Σίγουρα μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει "χρυσή γενιά". Διαθέτουμε άφθονο ταλέντο και εμπειρία στο ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχαμε τα τελευταία 30 με 35 χρόνια», συνεχίζει ο Αναστασίου, στέλνοντας παράλληλα προειδοποιητικό μήνυμα στην ολλανδική ομάδα. 

 

 «Η Ολλανδία οφείλει να είναι προετοιμασμένη, ειδικά μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και ο ενθουσιασμός του κόσμου τεράστιος».

 

 Σύμφωνα με τον Αναστασίου, ο οποίος εργάστηκε συνολικά για περισσότερα από είκοσι χρόνια στην Ολλανδία τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, το δυνατό σημείο της Εθνικής ομάδας εντοπίζεται κυρίως στην επίθεση. 

 

 «Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια ποιότητα με παίκτες όπως ο Τζόλης (Άρσεναλ), ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας (Μπορούσια Ντόρτμουντ), χωρίς να ξεχνάμε τον Παυλίδη (Μπενφίκα) και τον Δουβίκα (Κόμο 1907). Έχουν διανύσει δύο εξαιρετικές χρονιές. Ενώ παλαιότερα εμείς είχαμε σπουδαίους αμυντικούς και η Ολλανδία σπουδαίους επιθετικούς, τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Σήμερα πετυχαίνουμε γκολ με μεγάλη ευκολία, ενώ για τους Ολλανδούς αυτό παραμένει ερωτηματικό...»

 

 Ο Γιάννης Αναστασίου δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ολλανδία, αν και παραδέχεται ότι έχει περιέργεια να δει πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας: 

 

 «Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, επομένως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή του ομίλου μας στο Nations League. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Εκεί ακριβώς υπήρξαν συχνά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως μετά τη νίκη εκτός έδρας επί της Αγγλίας (1-2) το 2024. Ακολούθησε μια εντός έδρας ήττα με 0-3».

 

 Ο Αναστασίου αρνείται να δώσει μια «διπλωματική απάντηση» ενόψει του μεγάλου αγώνα: 

 

 «Παραμένω γνήσιος Έλληνας, παρόλο που έζησα στην Ολλανδία για σχεδόν είκοσι χρόνια. Φυσικά, και η Ολλανδία κατέχει μια θέση στην καρδιά μου, αλλά ελπίζω σε ελληνική νίκη. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε με 1-0 ή 2-1», κατέληξε ο προπονητής του Παναιτωλικού.

 

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