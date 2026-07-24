Bάζει πέμπτη κυπριακή φανέλα ο Φιλιώτης!

Νέος ποδοσφαιρικός σταθμός για τον Ανδρέα Φιλιώτη, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Νέα Σαλαμίνα. Οι ερυθρόλευκοι είναι η πέμπτη ομάδα στην καριέρα του καθώς έπαιξε σε Ομόνοια, Πάφο FC, Απόλλωνα και ΑΕΛ.

Η συμφωνία είναι για έναν χρόνο με προοπτική για ανανέωση για ακόμη έναν.

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 31χρονο (31/05/1995) Κύπριο ακραίο αμυντικό, Αντρέα Παναγιώτου Φιλιώτη.

Ο Αντρέας Παναγιώτου Φιλιώτης αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην ΑΕΛ Λεμεσού, ενώ κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας φόρεσε επίσης τις φανέλες του Απόλλωνα Λεμεσού, της Πάφος FC και της Ομόνοιας Λευκωσίας, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Καλωσορίζουμε τον Αντρέα στη μεγάλη οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη φανέλα».