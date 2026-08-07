(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby Summer Edition: Ζόρια για Ομόνοια, πείθει ο Απόλλωνας, το γυρίζει η Πάφος

Τα πρώτα δείγματα γραφής των ομάδων που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η γκέλα της Ομόνοιας στο Γιβραλτάρ και οι αντιδράσεις του κόσμου της.

Έγινε σωστός προγραμματισμός;

Έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει;

Πως περιμένουμε τον επαναληπτικό του ΓΣΠ;

Ο Απόλλωνας άλωσε το σπίτι της Μπραν και πάει για πρόκριση στο «Αλφαμέγα».

Λαχείο ο Λοσάδα που μάλλον μένει χρόνια εδώ στην Κύπρο.

Έκανε upgrade ο Μπράντον Τόμας.

Εξαιρετική μεταγραφή ο Κονομής.

Τέσσερις ώρες διήρκησε το Σάλτσμπουργκ - Πάφος.

Έχασε αλλά το γυρίζει η Πάφος.

Αυτά και άλλα πολλά στο νέο επεισόδιο του After Derby στο ΓΗΠΕΔΟ του ΠΟΛΙΤΗ: