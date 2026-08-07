(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby Summer Edition: Ζόρια για Ομόνοια, πείθει ο Απόλλωνας, το γυρίζει η Πάφος
ΓΗΠΕΔΟ
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Διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του After Derby του ΓΗΠΕΔΟΥ με τους Χριστόφορο Χριστοφή και Αντρέα Ψάλτη
Τα πρώτα δείγματα γραφής των ομάδων που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η γκέλα της Ομόνοιας στο Γιβραλτάρ και οι αντιδράσεις του κόσμου της.
Έγινε σωστός προγραμματισμός;
Έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει;
Πως περιμένουμε τον επαναληπτικό του ΓΣΠ;
Ο Απόλλωνας άλωσε το σπίτι της Μπραν και πάει για πρόκριση στο «Αλφαμέγα».
Λαχείο ο Λοσάδα που μάλλον μένει χρόνια εδώ στην Κύπρο.
Έκανε upgrade ο Μπράντον Τόμας.
Εξαιρετική μεταγραφή ο Κονομής.
Τέσσερις ώρες διήρκησε το Σάλτσμπουργκ - Πάφος.
Έχασε αλλά το γυρίζει η Πάφος.
Αυτά και άλλα πολλά στο νέο επεισόδιο του After Derby στο ΓΗΠΕΔΟ του ΠΟΛΙΤΗ: