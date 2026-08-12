Νέα Σαλαμίνα εναντίον Ανόρθωσης: Οι δύο προπονητές ρίχνουν στο γήπεδο τα βαριά χαρτιά

Ραντεβού στο «Αμμόχωστος» δίνουν απόψε (19:00) Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση, σε μία φιλική αναμέτρηση στην οποία οι δύο προπονητές η λογική λέει πως θα παρατάξουν... ενδεκαδάτους. Άλλωστε, δεν απέμεινε πολύς καιρός μέχρι την έναρξη του μαραθωνίου και σιγά σιγά πρέπει να κατασταλάξουν σε πλάνο και σε πρόσωπα. Μπαίνουν κατά κάποιον τρόπο στην άκρη οι... δοκιμές. Από τη μία οι ερυθρόλευκοι με διψήφιο αριθμό μεταγραφών (12 μέχρι τώρα) και από την άλλη οι κυανόλευκοι χωρίς... νέο αίμα λόγω του εμπάργκο θα τεσταριστούν, σε ένα φιλικό που προσφέρεται για συμπεράσματα.

Οι φίλοι των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά την αναμέτρηση, όχι όμως τηλεοπτικά. Αναμένεται λοιπόν να βρεθεί μπόλικος κόσμος στο γήπεδο των ερυθρολεύκων, με τις δύο ομάδες να ανακοινώνουν πως το κανονικό εισιτήριο τιμάται στα δέκα ευρώ και στα πέντε ευρώ το μαθητικό.