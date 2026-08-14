Οριστικοποιήθηκε του Ατάνας Τρίκα στην ΑΕΚ

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Ατάνας Τρίκα στην ΑΕΚ, με την ομάδα της Λάρνακας να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας που έχει διάρκεια δύο χρόνια.

H ανακοίνωση:

«Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία με την FC Universitatea Cluj για την απόκτηση του Ρουμάνου επιθετικού Atanas Trica.

O ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε με επιτυχία της απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο Atanas Trica ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Universitatea Craiova (12 συμμετοχές, 2 γκολ) και ακολούθως αγωνίστηκε ως δανεικός σε CSA Steaua (19 συμμετοχές, 3 γκολ) και CS Tunari (9 συμμετοχές, 1 γκολ) και στις CSM Slatina (22 συμμετοχές, 2 γκολ) και FC Universitatea Cluj (33 συμμετοχές, 3 γκολ).

Eίναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ρουμανίας.

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».