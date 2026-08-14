Νέα παγκύπρια επίδοση για την Κάλια Αντωνίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Mε νέα παγκύπρια επίδοση στα 50μ. ελεύθερο ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026 στο Παρίσι η Κάλια Αντωνίου.

H Κύπρια κολυμβήτρια έκανε χρόνο 24.82 βελτιώνοντας το παγκύπριο ρεκόρ που κατείχε η ίδια από τον Μάιο του 2026, με 24.83, επίδοση που είχε καταγράψει στο διεθνές μίτινγκ TYR Pro Swim Series στο Σακραμέντο των ΗΠΑ.

Με τον χρόνο της η Κάλια Αντωνίου πήρε την 12η θέση στο αγώνισμα.

Θυμίζουμε ότι στην ίδια διοργάνωση, η Κάλια Αντωνίου πήρε τη 17η θέση στα 100μ. ελεύθερο και ως πρώτη αναπληρωματική για τον ημιτελικό, ενώ στα 50μ. πεταλούδα κατέλαβε την 30ή θέση με χρόνο 26.69.