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Επίσημη η πώληση μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημη η πώληση μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος

Αγγλια Ιστορική στιγμή για Λίβερπουλ

Επίσημη έγινε την Παρασκευή (14/8) η πώληση μετοχών της Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, η Fenway Sports Group (FSG) που έχει στην κατοχή της την πλειοψηφία των μετοχών επιβεβαίωσε την πώληση μειοψηφικού πακέτου σε μία κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος.

Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό 30% για ένα ποσό περίπου 1,65 δισεκατομμύρια λίρες και η FSG παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος.

Αυτή είναι και η πρώτη επένδυση του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στον αθλητισμό.

Ο Πρόεδρος της FSG , Μάικ Γκόρντον ανέφερε σύμφωνα με το Athletic:

“Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα ​​από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς εξετάζαμε αυτήν την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε.”

 

 

Πηγή: sport24.gr

 

Κατηγορίες

Premier League

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