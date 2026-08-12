Χορταστικό μα χωρίς νικητή το φιλικό ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση

Χωρίς νικητή (2-2) ολοκληρώθηκε το φιλικό ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση που διεξήχθη στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή». Οι ερυθρόλευκοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Ποβέδα, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου 45λεπτου είχαν τον έλεγχο και τις επιθετικές ενέργειες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Σεργίου έφερε το παιχνίδι στα ίσα με πλασέ, ενώ μέχρι το 57' η Ανόρθωση ανέτρεψε το σκορ με τον Ε.Χαραλάμπους ο οποίος ευστόχησε με κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και στο 59' διαμόρφωσαν το 2-2 με τον Μιχαήλ.

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ώστε να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και να διαπιστώσουν το επίπεδο ετοιμότητας, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι ενδεκάδες

Νέα Σαλαμίνα: Κόβατς, Ανίν, Μιχαήλ, Αρτυματάς, Φιλιώτης, Κονφέ, Κιντιγιά, Γερολέμου, Γιούσης, Γκράντσιρ, Ποβέδα.

Ανόρθωση: Παναγή, Τάντι, Κίκο, Αμποάγκι, Μπέργκστρομ, Σόσα, Καραμανώλης, Τζουλίου, Μιχάλας, Χαραλάμπους, Χρυσοστόμου.