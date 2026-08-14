H Κόμο θέλει και τον Ντέλαπ από την Τσέλσι!

Αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι και να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει της νέας και απαιτητικής σεζόν σε Ιταλία και Champions League είναι η Κόμο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σύλλογος της Λομβαρδίας έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Λίαμ Ντέλαπ για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της.

Μετά την απόκτηση του Τσαλόμπα από την Τσέλσι, το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας έχει βάλει στο... μάτι έναν ακόμη παίκτη των «μπλε», με τον 23χρονο Βρετανό να μην υπολογίζεται στα βασικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο.

Μάλιστα, η Κόμο φαίνεται πως έχει κάνει μια πρώτη κρούση στον άλλοτε στράικερ της Ίπσουιτς, θέλοντας να δει αν ο παίκτης βλέπει θετικά μια μετακίνηση στη Serie A.

Στη μοναδική σεζόν στο ρόστερ της Τσέλσι, ο Ντέλαπ κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές με 3 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και ενώ πέρσι το καλοκαίρι κόστισε κάτι περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ στους Λονδρέζους για την αγορά του.

Πηγή: sport-fm.gr