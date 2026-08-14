Σαν μεταγραφή… Ιανουαρίου

«Είχε υγρό στο γόνατο και πήγε στη Γερμανία για να καθαριστεί από τον γιατρό που του έκανε την επέμβαση. Υπολογίζεται η επιστροφή του μέσα στον Νοέμβριο». Αυτά ανέφερε, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, σχετικά με την κατάσταση του Πιέρου Σωτηρίου.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Κύπριος επιθετικός θα συμπληρώσει έναν χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Είχε τραυματιστεί τέλη Νοεμβρίου του 2025 και τέλη του Δεκεμβρίου, ενώ ετοιμαζόταν για την επιστροφή, δέχθηκε νέο τραυματισμό στην προπόνηση. Εκ τότε παραμένει παροπλισμένος και, εξ όσων αποδεικνύεται, θα χρειαστεί να μείνει κι άλλο χρονικό διάστημα εκτός. Έτσι, ο 33χρονος, βιώνοντας τον δυσκολότερο τραυματισμό της καριέρας του, αναμένεται ότι θα αποτελέσει κάτι σαν μια μεταγραφή Ιανουαρίου, εφόσον πάνε όλα καλά και δεν προκύψει οποιαδήποτε άλλο απρόοπτο. Θυμίζουμε ότι, πέραν του Πιέρου Σωτηρίου, τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Μαντσίνι, ο οποίος μετά την επέμβαση στον ώμο προβλέπεται να χάσει τα πρώτα σημαντικά παιχνίδια της νέας χρονιάς.

Σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας, αύριο το βράδυ οι γαλαζοκίτρινοι θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (20:00) την Ανόρθωση, ενώ, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό, στην πρόβα τζενεράλε στις 22 Αυγούστου.