«Γιουβέντους, Βιγιαρεάλ, Μαρσέιγ και ομάδες της Premier για Έσε»

Στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων φαίνεται πως βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Football Insider247», Pete O'Rourke, ο Αργεντινός χαφ του Ολυμπιακού βρίσκεται στα ραντάρ τόσο της Γιουβέντους, όσο και των Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ.

Μάλιστα, δεν είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω στον 24χρονο μέσο των «ερυθρόλευκων», αφού τονίζεται πως αρκετοί σύλλογοι της Premier League τσεκάρουν την περίπτωσή του, δίχως να τους κατονομάσει.

Θυμίζουμε πως ο Έσε βρίσκεται στους Πειραιώτες από το καλοκαίρι του 2023, αποτελώντας όλα αυτά τα χρόνια εκ των βασικών «γραναζιών» του συλλόγου στον χώρο της μεσαίας γραμμής, μετρώντας έως σήμερα 135 συμμετοχές με 3 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr