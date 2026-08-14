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«Σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για τον Εντιαγέ ο ΠΑΟΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για τον Εντιαγέ ο ΠΑΟΚ»

Σύμφωνα με δημοσιεύμα στην Τουρκία ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ

Τον έναν επιθετικό, από τους δύο που αναζητά στη μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού, φαίνεται πως βρήκε ο ΠΑΟΚ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Τούρκοι, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο 30χρονος Σενεγαλέζος στράικερ αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να πέσουν οι υπογραφές.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός (1,90μ.) βρίσκεται στον τουρκικό σύλλογο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και η διοίκηση της ομάδας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο έμπειρος άσος μέτρησε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα 10 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Εντιαγέ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, μετρώντας με το εθνόσημο στο στήθος 19 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ, πριν από λίγες εβδομάδες έδωσε το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, δίχως ωστόσο να καταγράψει κάποια συμμετοχή.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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