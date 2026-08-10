Αναγκαστικά ο Λόπεθ το κάνει από την αρχή

Με συνοπτικές διαδικασίες πήρε την άνοδο η Νέα Σαλαμίνα, με τον προπονητή Άνχελ Λόπεθ να βάζει σημαντικά τη σφραγίδα του. Πλέον έχει μπροστά του μία άλλη πρόκληση ο Αργεντίνος προπονητής στα σαλόνια της Α΄ Κατηγορίας, με το ρόστερ να είναι αλλαγμένο ριζικά και σε ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 80%. Άρα στην ουσία περνά ξανά από την αρχή τη φιλοσοφία του. Ήδη το κάνει εδώ και έναν μήνα αλλά αποτελέσματα, για το αν τα κατάφερε, θα διατυπωθούν με την έναρξη του μαραθωνίου.

Τα νέα αποκτήματα ξεπέρασαν την ντουζίνα και ίσως έρθουν και άλλοι στη φαρέτρα. Συγκεκριμένα στα ερυθρόλευκα ντύθηκαν ο τερματοφύλακας Ντάνιελ Κόβατς, οι αμυντικοί Βασίλης Λαμπρόπουλος, Κυριάκος Εγκωμίτης και Σέρχιο Γκονζάλεθ, οι ακραίοι αμυντικοί Φλορέντ Χανίν και Ανδρέας Φιλιώτης, οι μέσοι Τζόρτνι Κιντιγιά, Αλουά Κονφέ και Γιάννης Γερολέμου, οι εξτρέμ Μπράιντον Μανού και Σάμουελ Γκραντσίρ και οι επιθετικοί Χρίστος Γιούσης-Ντανιέλ Ποβέδα.

Να σημειωθεί πως δεν ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός αφού, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, θα αποκτηθεί ακόμη ένας μέσος και ένας επιθετικός.