ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε την αρχή και... ελπίζει

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Έκανε την αρχή και... ελπίζει

Η νέα περίοδος προσφέρεται για… καθιέρωση

Η Ανόρθωση έδωσε την Τετάρτη (12/08) το πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους, κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα (2-2), ενώ ακολουθεί την Κυριακή ένα πιο «δυνατό» με τον ΑΠΟΕΛ. Οι κυανόλευκοι μπήκαν στην τελική ευθεία για την έναρξη της νέας περιόδου, την οποία προσεγγίζουν με αισιοδοξία.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να καταγράψει νέα συμπεράσματα για την ετοιμότητα του συνόλου του, κάποια εκ των οποίων μπορούν να… ειπωθούν. Αρχικά, η Ανόρθωση δέχθηκε τα πρώτα της γκολ (!) σε φιλικό προετοιμασίας, αφού στα τρία που προηγήθηκαν στην Πολωνία, κράτησε το μηδέν. 

Από εκεί και πέρα, πέραν των Μ. Ηλία (4) και Κίκο (1), καταγράφηκαν δύο νέοι… σκόρερ. Ο λόγος για τους Σεργίου και Ευαγόρα Χαραλάμπους. Ειδικά για τον δεύτερο, η νέα περίοδος προσφέρεται για… καθιέρωση. Θέλει να αρπάξει τις ευκαιρίες, να αφήσει πίσω την προηγούμενη σεζόν που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε (337λεπτά συμμετοχής), και να αποδείξει πως μπορεί να βοηθήσει την «Κυρία» στο νέο μαραθώνιο.

Η Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο θα στηριχθεί σε όλες τις μονάδες που βρίσκονται στο ρόστερ και από τη νέα προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Αν ο Ευαγόρας αποδειχθεί «χρυσή» επιλογή τόσο το καλύτερο για όλο το οικοδόμημα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία έκπληξη και ξανά υπό κατασκευή

ΑΕΚ

|

Category image

«Ελεγαν ότι το να παίζεις στη Βίλα Μπελμίρο είναι τρελό. Σήμερα, δυστυχώς, δεν είναι το ίδιο».

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

«Τιμώρησε» τον εαυτό της η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι περίπλοκη»

Τένις

|

Category image

Πρώτη νίκη για Σπόρτινγκ με Φώτη MVP

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η διπλή αποθέωση για Χατζηγιοβάνη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Γυναικεία υπόθεση ο... Δεκαπενταύγουστος

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/08)

TV

|

Category image

«Γιουβέντους, Βιγιαρεάλ, Μαρσέιγ και ομάδες της Premier για Έσε»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Έκανε την αρχή και... ελπίζει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συζητήσεις Λίβερπουλ - Τότεναμ για τον Χάκπο

Premier League

|

Category image

Οριστικοποιήθηκε του Ατάνας Τρίκα στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στον β' γύρο του Cincinnati Open ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Νέα παγκύπρια επίδοση για την Κάλια Αντωνίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη