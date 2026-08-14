Έκανε την αρχή και... ελπίζει

Η Ανόρθωση έδωσε την Τετάρτη (12/08) το πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους, κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα (2-2), ενώ ακολουθεί την Κυριακή ένα πιο «δυνατό» με τον ΑΠΟΕΛ. Οι κυανόλευκοι μπήκαν στην τελική ευθεία για την έναρξη της νέας περιόδου, την οποία προσεγγίζουν με αισιοδοξία.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να καταγράψει νέα συμπεράσματα για την ετοιμότητα του συνόλου του, κάποια εκ των οποίων μπορούν να… ειπωθούν. Αρχικά, η Ανόρθωση δέχθηκε τα πρώτα της γκολ (!) σε φιλικό προετοιμασίας, αφού στα τρία που προηγήθηκαν στην Πολωνία, κράτησε το μηδέν.

Από εκεί και πέρα, πέραν των Μ. Ηλία (4) και Κίκο (1), καταγράφηκαν δύο νέοι… σκόρερ. Ο λόγος για τους Σεργίου και Ευαγόρα Χαραλάμπους. Ειδικά για τον δεύτερο, η νέα περίοδος προσφέρεται για… καθιέρωση. Θέλει να αρπάξει τις ευκαιρίες, να αφήσει πίσω την προηγούμενη σεζόν που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε (337λεπτά συμμετοχής), και να αποδείξει πως μπορεί να βοηθήσει την «Κυρία» στο νέο μαραθώνιο.

Η Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο θα στηριχθεί σε όλες τις μονάδες που βρίσκονται στο ρόστερ και από τη νέα προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Αν ο Ευαγόρας αποδειχθεί «χρυσή» επιλογή τόσο το καλύτερο για όλο το οικοδόμημα.