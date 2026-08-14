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Στον β' γύρο του Cincinnati Open ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον β' γύρο του Cincinnati Open ο Τσιτσιπάς

Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση

Εντυπωσιακή πρεμιέρα και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Το βράδυ της Παρασκευής (14/08) ο 28χρονος τενίστας πραγματοποίησε μια πολύ καλή και πειστική εμφάνιση στα κορτ του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επικρατώντας 2-0 σετ (7-6, 7-5) του Βαλεντίν Ρογιέ μετά από μία ώρα και 58 λεπτά αγώνα.

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το πρώτο σετ, με τον Στέφανο να κάνει νωρίς break στο σερβίς του Γάλλου (Νο.78) για το υπέρ του 3-2, χάνοντας στη συνέχεια το πλεονέκτημα αυτό, καθώς έχασε το αμέσως επόμενο σέρβις γκέιμ του. Με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι, το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, εκεί όπου το Νο. 49 του κόσμου κυριάρχησε απόλυτα και με 7-4 έγραψε το 1-0.

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνεχίστηκε το παιχνίδι και στο δεύτερο σετ για τον Στέφανο ο οποίος και με εξαιρετικά βαριά χτυπήματα πάνω στις γραμμές, αλλά και μερικούς εντυπωσιακούς πόντους κοντά στο φιλέ, ήλεγξε απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα και έφτασε να προηγείται με 5-2 του Ρογιέ, έχοντας να επιδείξει ένα «σπασμένο» σερβίς του αντιπάλου του!

Όντας με την πλάτη στον τοίχο, ο 25χρονος Γάλλος πίεσε ασφυκτικά τον Στέφανο και εν τέλει «έσβησε» το break για το 5-4, προτού λίγο αργότερα ισοφαρίσει σε 5-5. Με το παιχνίδι στην κόψη του ξυραφιού, ο Στέφανος κράτησε με σχετική άνεση το σέρβις γκέιμ του για το υπέρ του 6-5, εκμεταλλευόμενος λίγο μετά το πέμπτο ματς-πόιντ για το τελικό 7-5 και το 2-0 στα σετ!

Πλέον, ο 28χρονος τενίστας ετοιμάζεται για τη μεγάλη μονομαχία με το Νο2 του ταμπλό, Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «32» του ATP Masters 1000.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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