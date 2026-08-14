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Συζητήσεις Λίβερπουλ - Τότεναμ για τον Χάκπο

ΓΗΠΕΔΟ

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Συζητήσεις Λίβερπουλ - Τότεναμ για τον Χάκπο

Για μια πιθανή μεταγραφή του Ολλανδού

Μία από τις πιο δραστήριες ομάδες της φετινής καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στην Premier League, είναι αναμφίβολα η Τότεναμ, η οποία και έχει ξοδέψει περισσότερα από 265 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή της σε όλες τις γραμμές, ώστε να αφήσει οριστικά πίσω της την κάκιστη περσινή σεζόν.

Μετά τις προσθήκες των Τονάλι, Ματέους Φερνάντες και Φαν Χέκε, οι «spurs» μοιάζουν αποφασισμένοι να προσθέσουν στο δυναμικό τους και τον Κόντι Χάκπο!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Λονδρέζοι έχουν έρθει σε επαφές τόσο με τη Λίβερπουλ, όσο και με τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό, με στόχο την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Μάλιστα, οι συζητήσεις με τον 27χρονο άσο φαίνεται πως είναι σε προχωρημένο στάδιο, δίχως ωστόσο να υπάρχει οριστική συμφωνία.

Στα 3,5 χρόνια που βρίσκεται στο «Άνφιλντ», ο Χάκπο μετρά συνολικά 180 συμμετοχές με 50 γκολ και 23 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «reds».

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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