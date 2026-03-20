Β’ Κατηγορία: Στην τελική ευθεία με ντέρμπι

Στην 11η αγωνιστική μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας και ο απολογισμός της αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον ενόψει της διαμόρφωσης του βαθμολογικού πίνακα τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο όμιλο.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες και το πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο περιλαμβάνει το ντέρμπι Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι ακόλουθες αναμετρήσεις:

Δόξα Κατωκοπιάς – ΠΑΕΕΚ

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΜΕΑΠ

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 15:30 και απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Δόξα Κατωκοπιάς – ΠΑΕΕΚ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / Α' ΟΜΙΛΟΣ

Για το δεύτερο όμιλο το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026 / 15:30

Εθνικός Λατσιών - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΕΖ

Σπάρτακος Κιτίου - Διγενής Μόρφου

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / Β' ΟΜΙΛΟΣ