Κορυφαίος του Απρίλη ο Μπεργκ: «Η ανάδειξή του προσδίδει ιδιαίτερη αξία στη διάκριση»

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου, επιβράβευσε τον Νορβηγό προπονητή της Ομόνοιας για την κατάκτηση του τροπαίου του πρωταθλητή, με την ανάδειξη του ως κορυφαίος προπονητής για τον μήνα Απρίλιο.

Ο Henning Berg συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και βραβεύεται ως ο καλύτερος προπονητής του μήνα, όπως αναδείχθηκε μέσα από την ψήφο των συναδέλφων του.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον κ. Berg, καθώς και στην OMONOIA FC, με ευχές για καλή συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανάδειξή του μέσα από την ψήφο των συναδέλφων προσδίδει ιδιαίτερη αξία στη διάκριση, αναδεικνύοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση που χαίρει στον χώρο.

Ο θεσμός του «Προπονητή του Μήνα», που υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου, συνεχίζει να επιβραβεύει την αφοσίωση, τη συνέπεια και το έργο των μελών μας στα γήπεδα.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα Σωματεία για τη στήριξή τους, καθώς και όλους τους προπονητές που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.

Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην Cablenet Sports σταθερό και πολύτιμο χορηγό του θεσμού.

 

