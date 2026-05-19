Με πλάνο Μαρτίνς για την επιστροφή

Ο Ούγκο Μαρτίνς και οι συνεργάτες του σήκωσαν εδώ και καιρό μανίκια προκειμένου να «χτίσουν» την ΑΕΛ που ονειρεύεται ο κόσμος της

Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μπαράζ αποχωρήσεων από το ρόστερ και ως εκ τούτου θα γίνουν αρκετές μεταγραφές για να στελεχωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η ομάδα. Στόχος του Πορτογάλου προπονητή είναι να δημιουργήσει με δικές του επιλογές ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτός εξάλλου ήταν ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η διοίκηση της ΑΕΛ του έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του. Ο Μαρτίνς πιστεύει ότι με τις απαιτούμενες προσθαφαιρέσεις στο έμψυχο δυναμικό, η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει ξανά τους υψηλούς της στόχους. Είναι δεδομένο ότι η ενίσχυση θα αφορά όλες τις γραμμές. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής οι γαλαζοκίτρινοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τον Ζαΐρ Ταβάρες. Ο 25χρονος Πορτογάλος με ρίζες από το Πράσινο Ακρωτήρι ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα για να καλύψει τα άκρα της επίθεσης.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μόνο την αρχή σε ένα καλοκαίρι που αναμένεται ιδιαίτερα θερμό για την ομάδα της Λεμεσού. Η τεχνική ηγεσία αξιολογεί καθημερινά δεκάδες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, αναζητώντας εκείνα τα στοιχεία που θα προσδώσουν ποιότητα και προσωπικότητα στο παιχνίδι των γαλαζοκιτρίνων, με απώτερο σκοπό την επιστροφή της ΑΕΛ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΚΥΠΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΕΛ

ΑΕΛ, ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

