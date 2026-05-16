Οι ομάδες που προκρίθηκαν για το τελευταίο βήμα ανόδου στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ

Συμπληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το παζλ των προημιτελικών του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ, με τη διεξαγωγή των ρεβάνς στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Τα εισιτήρια για την επόμενη φάση πήραν με δεύτερη νίκη η ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς και η ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών, ενώ εισιτήριο εξασφάλισαν επίσης ΑΕΜ Μουτταγιάκας, Ροτσίδης Μάμμαρι, Π&Σ Ζακακίου και Πρόοδος Καϊμακλίου.

Ο αγώνας ΑΣ Δίας Στροβόλου - ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς (2-1) θα διεξαχθεί την Κυριακή (17/05, 16:00) στο Βοηθητικό Γήπεδο Κερύνεια / Επιστροφή.

Θυμίζουμε ότι άνοδο στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ θα κερδίζουν τέσσερις ομάδες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – Δυναμό Περβολιών 6-0 (2-0)

Ελπίδα Αφάνειας - ΑΕΜ Μουτταγιάκας 3-2 (2-5)

ΘΟΪ Πύργου - Ομόνοια Παλαιομετόχου 2-1 (1-1) - Το δεύτερο γκολ για τον ΘΟΪ Πύργου επιτεύχθηκε στην παράταση

ΑΠΕΠ Πελενδρίου - Ροτσίδης Μάμμαρι 0-2 (1-1)

Π&Σ Ζακακίου - ΠΟ Άδωνις 3-2 (1-1)

Ελπίδα Λιοπετρίου - ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών 1-2 (0-1)

Απόλλων Γερίου - Πρόοδος Καϊμακλίου 1-1 (0-2)

ΑΣ Δίας Στροβόλου - ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς --- (2-1)