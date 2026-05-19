Αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να πέσει ο Εθνικός

Ο προπονητής Μαρτίνς και παίκτες κλειδιά όπως οι Μπρένο, Αντερέγκεν, Λομοτέι, Μπαχανάκ, Γκονζάλες έπαιξαν τον δικό τους ρόλο και αποτέλεσαν βάσιμες αιτίες που ο Εθνικός έπεσε στην β’ κατηγορία.

Πρώτα ο Μαρτίνς

Πρώτα ήταν η αναγκαστική πώληση του προπονητή Ούγκο Μαρτίνς που αυτός έκτισε την ομάδα και που ασφαλώς την επηρέασε. Μετά το ενδιαφέρον της ΑΕΛ ο Πορτογάλος προπονητής ήθελε με χίλια να φύγει. Μπορεί να πήρε λεφτά ο Εθνικός από την μεταγραφή αλλά η διοίκηση δεν μπορούσε να τον κρατήσει με το ζόρι.

Η μεταγραφή του Μπρένο

Η αναγκαστική μεταγραφή του Μπρένο που ήταν παίκτης που έκανε την διαφορά ασφαλώς και επηρέασε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήθελε και αυτός με χίλια να πάει μεταγραφή. Μπορεί να πήρε λεφτά ο Εθνικός από την μεταγραφή αλλά η διοίκηση δεν μπορούσε να τον κρατήσει με το ζόρι.

Η μεταγραφολογία Αντερέγκεν

Η συνεχής μεταγραφολογία γύρω από το όνομα του Αντερέγκεν και το ότι υπόγραψε στην ΑΕΚ εδώ και καιρό σίγουρα επηρέασε αρνητικά τον ίδιο αλλά και την ομάδα. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το ότι έμεινε χωρίς γκολ για μεγάλο διάστημα και παρά πολλά παιχνίδια.

Ο τραυματισμός του Λομοτέι

Ο τραυματισμός του Εμμάνουελ Λομοτέι επηρέασε και μάλιστα πολύ την ομάδα. Ο Γκανέζος στόπερ έμεινε εκτός σε πολλά παιχνίδια και τούτο στοίχισε στην άμυνα που σε πολλά παιχνίδια χωρίς τον Λομοτέι δεν είχε σταθερότητα.

Ο τραυματισμός του Μπαχανάκ

Και για τον Πάτρικ Μπαχανάκ ισχύουν περίπου πάνω κάτω τα ίδια όπως και με τον Λομοτέι. Και ο Καμερουνέζος στόπερ είχε σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα και τούτο επηρέασε την ομάδα με σημαντική αστάθεια στην άμυνα.

Η πτώση του Γκονζάλες

Φέτος ο Πάμπλο Γκονζάλες δεν ήταν ο περσινός που έκανε την διαφορά. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός φέτος πέτυχε μόλις δύο γκολ το ένα στο τελευταίο αδιάφορο με την Ομόνοια Αραδίππου κινήθηκε στα ρηχά και τούτο επηρέασε την ομάδα.