Είναι γεγονός: Η Σίτι γκέλαρε και η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας

Όλα τελείωσαν, πλέον δεν είναι κοντά, δεν το έχει απλώς αγκαλιάσει, το κατέκτησε: Η Άρσεναλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-2026!

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Μπόρνμουθ για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League, ένα αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στους «κανονιέρηδες» που επιστρέφουν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και το 2004.

Και αυτό διότι οι «πολίτες» με 78 βαθμούς είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (82β.) και η τελευταία αγωνιστική δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη μάχη του τίτλου. Από την άλλη, η Μπόρνμουθ είναι στην 6η θέση με 56 βαθμούς και αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε κάκιστα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που έμοιαζε ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον τελικό του FA Cup τρεις ημέρες πριν (16/05). Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 15' με τον Εβανίλσον -μια φάση που θα εξεταζόταν και για οφσάιντ αν είχε μπει γκολ- και προηγήθηκαν στο 22' με το υπέροχο τελείωμα του Κρουπί.

Στο δεύτερο μέρος όχι μόνο δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή καθώς είδε την Μπόρνμουθ να χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη με αποκορύφωμα το δοκάρι στο 90' από τον Μπρουκς.

Έτσι, οι φιλοξενούμενοι στην τελευταία απόπειρά τους κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 90'+4' με τον Χάαλαντ, όμως, δεν μπόρεσαν να βρουν ένα δεύτερο γκολ και το τελικό 1-1 έδωσε και με τη βούλα στην Άρσεναλ το πρωτάθλημα Αγγλίας!