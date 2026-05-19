Ανέβηκε 9ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Κοντίδης

Μία κούρσα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Καστέλα της Κροατίας, στην κατηγορία ILCA 7, στην οποία μετέχει ο Παύλος Κοντίδης.

Λόγω του καιρού δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι άλλες δύο ιστιοδρομίες, που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος τερμάτισε 5ος, αποτέλεσμα που τον ανεβάζει στην 9η θέση της γενικής κατάταξης, με 11 βαθμούς ποινής.

Στην πρώτη θέση συνεχίζει να είναι ο Νεοζηλανδός George Gautrey με 3 βαθμούς ποινής. Δεύτερος ανέβηκε ο Ολλανδός Duko Bos με 7 βαθμούς ποινής, ενώ τρίτος είναι ο Ιταλός Dimitri Peroni με 8 βαθμούς ποινής.

Ο Αιμίλιος Ποέρος, o oποίος αγωνίζεται κι αυτός στην κατηγορία ILCA 7, είναι 157ος, ενώ στην ILCA 6 ο Ανατόλι Ζουμπόφσκι παραμένει 5ος. Στην κατηγορία των γυναικών της ILCA 6, με συμπληρωμένες πέντε ιστιοδρομίες, η Μαριλένα Μακρή είναι στην 59η θέση.