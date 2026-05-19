Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα η Λιόν

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να επιστρέψει μετά από ένα εξάμηνο ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός στράικερ είχε μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιόν τον περασμένο Ιανουάρο, αλλά το καλοκαίρι θα βρεθεί και πάλι στου Ρέντη.

Ο γαλλικός σύλλογος δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του, η οποία κυμαινόταν στα 5 εκατ. ευρώ, καθώς αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά ζητήματα. Κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ματιέ-Λουίς Ζαν, επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Λιόν.

«Μία από τις προτεραιότητές μας θα είναι η ενίσχυση της επίθεσης, καθώς οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Έντρικ, οι οποίοι ήταν δανεικοί, θα φύγουν», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Ουκρανός φορ σκόραρε 5 γκολ σε 13 παιχνίδια, βοηθώντας σημαντικά τη Λιόν, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν έπεισε την ομάδα για να τον… μονιμοποιήσει. Πλέον, επιστρέφει στους Πειραιώτες, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα τον διατηρήσει στο ρόστερ της νέας σεζόν ή θα ψάξει έναν επιθετικό διαφορετικού τύπου.