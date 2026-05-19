«Καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι!

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, σε χθεσινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις προανήγγειλε κι άλλες αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών από το υφιστάμενο ρόστερ με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, έπειτα από την απόφαση του Ρόκα να μην ανανεωθούν τα συμβόλαια των Άνχελ Γκαρσία και Βαλεντίν Ρομπέρζ (τερματίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα). Όσον αφορά τον τελευταίο, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην ομάδα της Λάρνακας από κάποιο άλλο πόστο.

Ο Γκαρσία είχε πέραν των 150 εμφανίσεων με τον Κίμωνα στο στήθος, ενώ ο Ρομπέρζ πέραν των 100. Θεωρείται βέβαιο ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον ενός ακόμα ικανού αριστερού μπακ και ενός κεντρικού αμυντικού που θα «κουμπώνει» με τον Μιλίτσεβιτς, ενώ, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, μετέωρο παραμένει το μέλλον του Σαμπορίτ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είναι τραυματίας και δεν μπορεί να βοηθήσει.

Όσον αφορά τον προπονητή Χάβι Ροθάδα, ο Ισπανός κόουτς δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο, κάτι που δήλωσε και ο Άντρος Καραπατάκης στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Στο παρόν στάδιο, πάντως, δεν προκύπτει ότι στην ΑΕΚ ψάχνουν για νέο προπονητή. Μένει να φανεί, όμως, εάν θα παραμείνει τελικά στο πόστο του ο Ροθάδα.

Είναι δεδομένο ότι η ομάδα χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση και στις τρεις γραμμές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ίσως το πιο πολυάσχολο για τον Τσάβι Ρόκα στα συνολικά εννέα χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.

Προ των πυλών ο Αντερέγκεν

Η πρώτη μεταγραφή θα είναι, εκτός απροόπτου, ο 26χρονος Αργεντινός φορ Νίκολας Αντερέγκεν, ο οποίος κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε μία πολύ καλή παρουσία με τον Εθνικό Άχνας, καταγράφοντας 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις 29 ως βασικός, πετυχαίνοντας 12 γκολ. Ο Αντερέγκεν θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Λαρνακείς, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε, ότι δύο βασικά επιθετικά ατού της ΑΕΚ, οι Έντζο Καμπρέρα και Γιέρσον Τσακόν, ταλαιπωρούνται από σοβαρούς τραυματισμούς, με τον πρώτο να αναμένεται να επανέλθει στην ενεργό δράση περί τα τέλη του τρέχοντος έτους, ενώ ο δεύτερος δεν είναι βέβαιο κατά πόσο θα προλάβει την καλοκαιρινή προετοιμασία. Η σοβαρότητα των τραυματισμών των δύο αυτών ποδοσφαιριστών πιστεύεται ότι θα διαφοροποιήσει το πλάνο του καλοκαιρινού μεταγραφικού σχεδιασμού.