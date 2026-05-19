Λαουτάρο Μαρτίνες: «Όταν αποσυρθώ δεν θα ξανακούσετε για εμένα, θα εξαφανιστώ»

Να μείνω για πάντα στην Ίντερ, ανέφερε

Σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της Ίντερ έχει εξελιχθεί ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που πάτησε το πόδι του στο Μιλάνο σε μια κάκιστη περίοδο των «νερατζούρι» και μαζί τους κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και τρία σούπερ καπ Ιταλίας.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το φετινό νταμπλ, ο Αργεντινός τόνισε πως όταν αποσυρθεί δεν θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, εκφράζοντας την επιθυμία του να αγωνίζεται στην Ίντερ μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του.

«Όταν αποσυρθώ, δεν θα μείνω στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει. Δεν θα ξανακούσετε για μένα, θα εξαφανιστώ. Θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, αυτή τη στιγμή, μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου οπουδήποτε αλλού. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν δεν με διώξουν, θα μείνω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

