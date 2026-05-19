«Έδεσε» τον Χριστοδούλου η Νέα Σαλαμίνα

Παραμένει στη Νέα Σαλαμίνα και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Γιώργος Χριστοδούλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ερυθρολεύκων.

Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον 28χρονο αμυντικό μέσο της ομάδας μας, Γιώργο Χριστοδούλου.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος. Ευχόμαστε στον Γιώργο πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη φανέλα».