Βελτιωμένη έκδοση ενόψει τελικού

Σκόρπισε αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας

Η βελτιωμένη εικόνα της Πάφου απέναντι στην ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan, σκόρπισε αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας ενόψει του μεγάλου τελικού με τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο ΓΣΠ.

Οι κυανόλευκοι ξεδίπλωσαν τις επιθετικές αρετές τους και απέδειξαν ότι μπορούσαν να πετύχουν πολύ καλύτερα πράγματα στη φετινή σεζόν. Σημασία ωστόσο δεν έχει τι προηγήθηκε, αλλά τι ακολουθεί. Αυτό που κάνει τους Παφίτες να αισιοδοξούν για αλλαγή σελίδας είναι το γεγονός ότι παιχνίδι με παιχνίδι ο Σα Πίντο βάζει τη δική του πινελιά στην ομάδα, με την προσδοκία ότι μέχρι τον τελικό θα παρουσιαστεί πανέτοιμη. Στο επόμενο και τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Παρασκευή στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17:30), θα δοθεί η ευκαιρία στον Πορτογάλο τεχνικό να δοκιμάσει εκ νέου σχήματα και πρόσωπα λίγες μέρες πριν από τη μάχη του κυπέλλου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό η ομάδα να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και για ψυχολογικούς λόγους. Άλλωστε, ο Σα Πίντο έδωσε έμφαση από την πρώτη μέρα παρουσίας του στην Πάφο στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Δεν αποκλείεται στο τελευταίο ματς ο 53χρονος κόουτς να δοκιμάσει σε κάποιο βαθμό την ενδεκάδα με την οποία σκοπεύει να παραταχθεί στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

