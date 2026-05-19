H χειρότερη όλων των εποχών

Το μαρτύριο τελείωσε με το εκτός έδρας 0-0 με την Κράσαβα. Αυτή ήταν η χειρότερη σεζόν στην ιστορία της. Μία χρονιά όλο μαρτύριο, εξευτελισμό και πλήρη αποσύνθεση. Μια χρονιά με τον τραγικό απολογισμό των 5 βαθμών σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα.

Συμμετείχε απλά

Πέντε βαθμούς μόνο εκτός έδρας και μηδέν βαθμούς στο Τάσος Μάρκου. Νίκη εκτός επί της Ομόνοιας Αραδίππου και δύο ισοπαλίες εκτός με Ολυμπιακό και Κράσαβα. Μία χρονιά που η Ένωση απλά συμμετείχε στο πρωτάθλημα αφού πήγε υποβάθμιση από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Μόνο η βυσσινί φανέλα

Όλη την χρονιά που πέρασε το μόνο πράγμα που θύμιζε Ένωση ήταν η βυσσινί φανέλα. Όλα τα λεφτά ήταν μόνο η φανέλα. Γιατί ομολογουμένως μπορεί αγωνιστικά η Ένωση να πραγματοποίησε την χειρότερη σαιζόν στην ιστορία της, αλλά η φετινή φανέλα ήταν πολύ καλή και αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε.