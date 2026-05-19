Με νέο προπονητή στη νέα εποχή

Μέσα στα πολλά καυτά ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ενόψει της νέας σεζόν είναι και αυτό του προπονητή

 Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναμέτρηση των γαλαζοκιτρίνων με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης» την επόμενη Παρασκευή (17:30), ο Πάμπλο Γκαρσία θα καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας.

Ούτως ή άλλως, αν υπήρχε πρόθεση ανανέωσης της συνεργασίας και για την επόμενη χρονιά, θα είχαν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις. Η διοίκηση Φωτίου φαίνεται να πήρε την απόφαση να μπει στη νέα εποχή με νέο τεχνικό ηγέτη.

Οι ιθύνοντες του ΑΠΟΕΛ αναμένεται να έχουν αρκετή δουλειά το καλοκαίρι, καθώς καλούνται να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο, ξεπερνώντας παράλληλα τα πολλά οικονομικά εμπόδια.

Βέβαια, το «χτίσιμο» της ομάδας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις προσπάθειες για εξεύρεση επενδυτή. Οι επαφές των διοικούντων με τον Σάββα Λιασή βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον επιχειρηματία να αξιολογεί τα δεδομένα πριν πάρει την τελική του απόφαση.

Στον ΑΠΟΕΛ ευελπιστούν η πορεία των συζητήσεων να έχει αίσια κατάληξη ώστε η ομάδα να μπει στον σωστό δρόμο, δημιουργώντας αφενός ένα δυνατό σύνολο ενόψει της νέας σεζόν και αφετέρου βάζοντας σιγά-σιγά τα οικονομικά σε μια τάξη.

Υπό αυτά τα δεδομένα, στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να γίνει κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση για το ύψος του προϋπολογισμού της νέας σεζόν. Όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των συζητήσεων με τον επενδυτή, το οποίο θα καθορίσει το εύρος των μεταγραφικών κινήσεων και την ποιότητα των παικτών που θα πλαισιώσουν το ρόστερ.

