«Ο Μουρίνιο θέλει να κάνει την έκπληξη και να φέρει τον Ράσφορντ στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Όλα δείχνουν ότι ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο να αποχωρίζεται τον πάγκο της Μπενφικά για χάρη αυτού της «Βασίλισσας της Ευρώπης».

Μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ ο Πορτογάλος κάνει ήδη σχέδια για την επόμενη μέρα της ομάδας και ασχολείται ενεργά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, στρέφοντας την προσοχή του στον Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» ακόμη δεν έχουν πάρει την τελική απόφαση για το αν θα πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη ρήτρα των 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή.

Ο Μουρίνιο γνωρίζει καλά τον Ράσφορντ από τη συνύπαρξη τους στους «κόκκινους διαβόλους» και θέλει να τον ντύσει με τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης.