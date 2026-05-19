Αποχωρεί ο Αλέξης Ανδρέου ως εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ – Τι ισχύει με τις Ακαδημίες

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ μέσω της οποίας ενημερώνει για την αποχώρηση των ακαδημιών, από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε. Παράλληλα, ενημερώνει πως ο εκπρόσωπος της ομάδας στην ΚΟΠ, Αλέξης Ανδρέου, αποχωρεί από το πόστο του.

Αναλυτικά:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση από τον κ. Αλέξη Ανδρέου, για τα ακόλουθα:

Την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου της ποδοσφαιρικής ομάδας, στην ΚΟΠ.

Ειδοποίηση απο την εταιρεία PEAGA Estates (Nicosia) Ltd, ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποεί η Ακαδημία ΑΠΟΕΛ για τερματισμό της χρήσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων, από την 01/06/26.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους γονείς, τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της ομάδας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και ενέργειες, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Ακαδημίας.

Έχουν εξευρεθεί λύσεις τόσο για τις ανάγκες προπονήσεων όσο και για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των τμημάτων της Ακαδημίας. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τους νέους χώρους προπονήσεων και διεξαγωγής αγώνων, ανά ηλικιακή κατηγορία και τμήμα.

Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί μεταβατικό πλάνο διοίκησης και διαχείρισης της Ακαδημίας, ώστε η λειτουργία της να συνεχιστεί χωρίς οποιαδήποτε διακοπή ή αρνητική επίπτωση για τους αθλητές και τις οικογένειές τους.

Η Ακαδημία ΑΠΟΕΛ συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της μέχρι την οριστική διευθέτηση της νέας μόνιμης διοικητικής δομής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη και ανάπτυξη της Ακαδημίας και ευχαριστεί τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του.

Όσον αφορά την κενωθείσα θέση εκπροσώπησης στην ΚΟΠ, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για θέση η οποία καλύπτεται μέσω διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ωστόσο, η παραμονή ή αποχώρηση από τη συγκεκριμένη θέση εναπόκειται στην πρόθεση και απόφαση του προσώπου που διορίζεται.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνει ορθό όπως αναμένει τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαδικασία συμμετοχής επενδυτή στην εταιρεία, πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση έτσι ώστε εάν και εφόσον ολοκληρωθούν θετικά οι διαβουλεύσεις να έχει αυτός το δικαίωμα να διορίσει άτομο της εμπιστοσύνης του.