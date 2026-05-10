«Μίλησε» η έδρα στα παιχνίδια της Κυριακής (10/05) στο πρωτάθλημα Ένταξης

Mε νίκες των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε η δράση στα παιχνίδια της Κυριακής (10/05), για τη β΄ φάση του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ.

Ωστόσο τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ενόψει των επαναληπτικών που θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκυρίακο (09-10/05).

Στο τέλος της διαδρομής, τέσσερις ομάδες θα ανεβούν στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.

Όλα τα αποτελέσματα:

Σάββατο 09/05

Δυναμό Περβολιών - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς 0-2

ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Ελπίδα Αφάνειας 5-2

ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς - ΑΣ Δίας Στροβόλου 1-2

Ομόνοια Παλαιομετόχου - ΘΟΪ Πύργου 1-1

Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΕΠ Πελενδρίου 1-1

ΠΟ Άδωνις - Π&Σ Ζακακίου 1-1

Κυριακή 10/05

ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών - Ελπίδα Λιοπετρίου 1-0

Πρόοδος Καϊμακλίου - Απόλλων Γερίου 2-0