«Μίλησε» η έδρα στα παιχνίδια της Κυριακής (10/05) στο πρωτάθλημα Ένταξης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έγιναν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16».
Mε νίκες των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε η δράση στα παιχνίδια της Κυριακής (10/05), για τη β΄ φάση του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ.
Ωστόσο τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ενόψει των επαναληπτικών που θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκυρίακο (09-10/05).
Στο τέλος της διαδρομής, τέσσερις ομάδες θα ανεβούν στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.
Όλα τα αποτελέσματα:
Σάββατο 09/05
Δυναμό Περβολιών - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς 0-2
ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Ελπίδα Αφάνειας 5-2
ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς - ΑΣ Δίας Στροβόλου 1-2
Ομόνοια Παλαιομετόχου - ΘΟΪ Πύργου 1-1
Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΕΠ Πελενδρίου 1-1
ΠΟ Άδωνις - Π&Σ Ζακακίου 1-1
Κυριακή 10/05
ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών - Ελπίδα Λιοπετρίου 1-0
Πρόοδος Καϊμακλίου - Απόλλων Γερίου 2-0