Αποβλήθηκε από τον τελικό των playoffs της Championship η Σαουθάμπτον λόγω… κατασκοπείας

Η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τα playoffs της Championship αφού παραδέχθηκε ότι κατασκόπευσε τρεις συλλόγους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η EFL κατηγόρησε την ομάδα για παρακολούθηση προπονήσεων της Όξφορντ και της Ίπσουιτς, καθώς και για βιντεοσκόπηση της Μίντλεσμπρο την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου. Παράλληλα, επιβλήθηκε στη Σαουθάμπτον ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών για την επόμενη σεζόν, ενώ η Μίντλεσμπρο -ηττημένη από τη Σαουθάμπτον στα ημιτελικά- επανέρχεται στη διαδικασία και θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στον τελικό για μια θέση στην Premier League. Ο τελικός θα διεξαχθεί κανονικά το Σάββατο στο Γουέμπλεϊ, με την ώρα να ανακοινώνεται.

Σύμφωνα με την EFL, η Σαουθάμπτον παραδέχθηκε «πολλαπλές παραβιάσεις κανονισμών που σχετίζονται με μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων συλλόγων», ενώ δέχθηκε και επίσημη επίπληξη για όλες τις κατηγορίες. Οι πρώτες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις 8 Μαΐου, με επιπλέον παραβάσεις να προστίθενται στις 17 Μαΐου, έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν. Η ομάδα παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον κανονισμό που απαιτεί από τους συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη, καθώς και τον κανονισμό που απαγορεύει την παρακολούθηση προπόνησης άλλης ομάδας εντός 72 ωρών πριν από μεταξύ τους αγώνα. Οι παραβάσεις αφορούσαν αναμετρήσεις με την Όξφορντ τον Δεκέμβριο του 2025, την Ίπσουιτς τον Απρίλιο του 2026 και τη Μίντλεσμπορ τον Μάιο του 2026.

Το περιστατικό που οδήγησε στην αποκάλυψη συνέβη το πρωί της 7ης Μαΐου, όταν η Μίντλεσμπρο προπονούνταν στο Rockliffe Park ενόψει του αγώνα με τη Σαουθάμπτον. Ένας αναλυτής των «αγίων» φέρεται να πάρκαρε σε γειτονικό γκολφ κλαμπ, να περπάτησε μέχρι υπερυψωμένο σημείο και να κατέγραφε την προπόνηση με το κινητό του, φορώντας ακουστικά. Πηγές του BBC αναφέρουν ότι ενδέχεται να έκανε ακόμη και ζωντανή μετάδοση μέσω βιντεοκλήσης.

Όταν τον πλησίασε μέλος του σταφ της Μίντλεσμπρο, ο άνδρας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, διέγραψε βιαστικά αρχεία από το κινητό του και έτρεξε πίσω προς το γκολφ κλαμπ, όπου άλλαξε ρούχα στις τουαλέτες πριν αποχωρήσει. Φωτογράφος της Μίντλεσμπρο τον κατέγραψε και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μέσω φωτογραφιών από την επίσημη ιστοσελίδα της Σαουθάμπτον. Η Μίντλεσμπρο ενημέρωσε άμεσα την EFL, η οποία κατηγόρησε τη Σαουθάμπτον για παραβίαση των κανονισμών 3.4 και 127, που αφορούν την καλή πίστη μεταξύ συλλόγων και την απαγόρευση παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλου.

Η έφεση θεωρείται δεδομένη, με τους «άγιους» να κάνουν λόγο για αδικία και εξετάζουν κάθε τρόπο με τον οποίο θα υπερασπιστούν το συμφέρον τους.