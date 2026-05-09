Βήμα... οκτάδας για ΕΝΑΛ και ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Ένταξης

Με έξι αγώνες ξεκίνησε η β΄ φάση του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ όπου στο τέλος τέσσερις ομάδες ανεβούν τέσσερις στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ. Οι αγώνες να σημειώσουμε πως είναι διπλοί.

Από τα πρώτα παιχνίδια, βήμα για την οκτάδα έκανε η ΑΕΜ Μουτταγιάκας μετά το επιβλητικό 5-2 επί της Ελπίδας Αφάνειας αλλά και η ΕΝΑΛ μετά το 0-2 επί της Δυναμό Περβολιών.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, υπάρχουν... ανοικτοί λογαριασμοί.

Δυναμό Περβολιών - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς 0-2

ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Ελπίδα Αφάνειας 5-2

ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς - ΑΣ Δίας Στροβόλου 1-2

Ομόνοια Παλαιομετόχου - ΘΟΪ Πύργου 1-1

Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΕΠ Πελενδρίου 1-1

ΠΟ Άδωνις - Π&Σ Ζακακίου 1-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05

Στάδιο ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών: ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών - Ελπίδα Λιοπετρίου

Δημοτικό Στάδιο Λευκωσίας: Πρόοδος Καϊμακλίου - Απόλλων Γερίου

Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 16:00.